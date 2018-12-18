رسالة من رئيس الدولة إلى رئيس جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية إلى فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين إضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس جنوب أفريقيا - في قصره في بريتوريا - سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

ونقل السفير الهاملي - خلال اللقاء - إلى فخامة رئيس جنوب أفريقيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة.

بدوره حمل فخامة رئيس جنوب أفريقيا .. السفير الهاملي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وقال السفير الهاملي إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا ترتقي إلى مستويات متقدمة نظرا للتنسيق والتعاون بين البلدين على المستويات كافة في ظل توجيهات قيادتي البلدين من أجل تحقيق المزيد من النمو والاستقرار من خلال توفير شراكات واعدة.