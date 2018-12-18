محمد بن راشد: نريد الإمارات مرجعاً عالمياً في التسامح

المصدر: دبي - البيان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2019 عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة بهدف العمل على ترسيخ الدور العالمي الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري.

وفي هذا الإطار قال صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته»، مضيفاً سموه:«التسامح يزيدنا قوة ومنعة، ويرسخ مجتمعاً إماراتياً عالمياً وإنسانياً».

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: التسامح يزيدنا قوة ويــرسخ مجتمعــاً إماراتياً عالمياً وإنسانياً