رئيس الدولة يمنح سفير نيوزيلندا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» جيمي كلارك واتسون سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

نجاح

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سفير جمهورية نيوزيلندا الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية نيوزيلندا في المجالات كافة.

تعاون

من جانبه عبّر جيمي كلارك واتسون سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.