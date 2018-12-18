علي بن علوان: الإمارات برزت نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمثل رمزاً للتسامح والتعايش، ففيها يعيش ما يزيد عن 200 جنسية بحب وإخاء، وجسدت التسامح فعلاً وقولاً في سياستها ونهجها.

ولفت اللواء بن علوان إلى أن عام التسامح سيمثل مناسبة نستحضر فيها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بنى الإمارات على التلاحم والتعاضد والتعاون والمحبة وعمل الخير، ما جعل لها المكانة الرفيعة عالمياً. وأشار إلى أن دولة الإمارات برزت بوصفها نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً في إرساء ركائز التسامح، لإيمانها بأن التسامح دعامة أساسية لبناء مستقبل أفضل.