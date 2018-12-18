خالد بن سلطان القاسمي: التسامح العنوان الأبرز في الإمارات

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني أن التسامح لطالما كان هو العنوان الأبرز في دولة الإمارات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ورسخته القيادة الرشيدة في مجتمع الإمارات مستمدة ذلك من ديننا الحنيف وموروثات الآباء والأجداد الذين غرسوه في نفوس أبنائهم .

وبالتالي كانت دولة الإمارات السباقة إلى تفعيل قيم وسلوك التسامح عبر الجهود التي قادتها لجعله هماً أممياً يتجاوز الأعراق والأديان. وقال في كلمة له بمناسبة إعلان عام 2019 عام التسامح: لقد غدت دولة الإمارات باحتضانها أكثر من 200 جنسية أحد النماذج التي تعكس ثقافة وإرث الدولة حكومة وشعباً.