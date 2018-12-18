نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية الكورية متميزة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصره أمس بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مون هي سانغ رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال اللقاء الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وأعضاء من المجلس أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات وجمهورية كوريا خاصة في المجال البرلماني انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة من التعامل في مختلف المجالات.

وفي إطار آخر استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك ناتاليا انتوتيرو وزيرة شؤون المغتربين في حكومة رومانيا والوفد المرافق لها.