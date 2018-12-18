«الوطني» يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات مع كوريا

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومون هي سانغ رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان» الذي يقوم بزيارة إلى الدولة أمس في مقر المجلس بأبوظبي، على مذكرة تعاون وتفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

لا سيما البرلمانية منها، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وتشهد تطورا ملحوظا في شتى المجالات.

وتهدف مذكرة التعاون والتفاهم إلى تفعيل أطر التشاور والتنسيق والتواصل وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة.

تنسيق

وأكدت القبيسي ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها والتواصل والتنسيق البرلماني المستمر بين الجانبين يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تعزز وتجسد عمق وخصوصية هذه العلاقات، وتعزز الروابط المشتركة التي ترتكز على تلاقي الرؤى ووحدة المواقف والشراكة المتنامية في المجالات كافة.

علاقات

وأشادت القبيسي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، والتي تجسدت في حرص جمهورية كوريا على المشاركة في أكبر جناح لها في اكسبو دبي 2020.

وفي التعاون في مجالات الطاقة، والدعم الذي تقدمه للدولة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي التعاون القائم والدعم للمجلس الوطني الاتحادي في رئاسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التي تعمل تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي.