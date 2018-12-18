رئيس «الأعيان الأردني» يشيد بجائزة حمدان الطبية

المصدر: دبي - وام

أشاد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، بفوز مركز الحسين للسرطان بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن أفضل مركز طبي في العالم العربي، منوهاً بدور المركز المحلي والعربي والتطور الذي شهده منذ تأسيسه عام 1997.

ووجه رئيس مجلس الأعيان الأردني الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي الجائزة، وإلى اللجنة المنظمة، معرباً عن تقديره للجائزة ومكانتها العالمية.

وبهذه المناسبة قال ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، إن مركز الحسين أثبت مصداقية في العمل وفي العلاج منذ بدايته وتوسع ليشمل كل الفئات والتخصصات واستحق بجدارة هذه الجائزة، مشيداً بخدمات المركز وتخصصاته وجهوده وإخلاص طاقم عمله، مؤكداً أن هذا التكريم هو اعتراف بفضل الحكومة الأردنية التي دعمت المركز ليصل إلى هذه المكانة.

بدورها عبرت المستشارة شفا العموش، نائبة قنصل عام المملكة الأردنية الهاشمية في دبي، عن الفخر بالمشاركة في هذه الجائزة العريقة التي تنظمها جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي تعتبر من أبرز الجوائز على مستوى الوطن العربي التي تقدم الدعم والخدمات الطبية المقدمة للجميع من خلال تكريم الأطباء والعلماء والمؤسسات الطبية والعلمية التي تعنى بالمرضى وتهتم بصحة المجتمع.

وأكدت أن مركز الحسين للسرطان يعد صرحاً طبياً متميزاً استطاع على مدى السنين المتواصلة أن يقدم الرعاية الطبية لمرضى السرطان في الأردن والوطن العربي بطرق العلاج المثلى ووفقاً لأفضل التقنيات العالمية، حيث يعتبر المركز الوحيد في الشرق الأوسط والأول في العالم النامي الذي يتخصص في رعاية مرضى السرطان، معربة عن شكرها لدولة الإمارات السباقة دائماً في دعم الرياديين في شتى المجالات.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قد كرم الفائزين بجائزة سموه للعلوم الطبية 2017-2018 خلال الحفل الذي نظمته الجائزة يوم 12 ديسمبر الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.