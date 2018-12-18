منصور بن محمد يكرّم 81 شركة وعاملاً فازوا بـ «تقدير»

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، 31 شركة و50 عاملاً متميزاً بجائزة «تقدير» في دورتها الثالثة للعام 2018.

وذلك في فندق ميدان بدبي. حضر الحفل الذي نظمته إدارة جائزة تقدير معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعدد من المسؤولين.

وتقدم اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة، كما أعرب عن بالغ تقديره للجنة المحكمين وفريق عمل تقدير وفريق المقيمين لجهودهم، وبارك للشركات المتميزة في مجال رعاية العمال.

رؤية

وقال اللواء عبيد: «إن الأفكار والمبادرات الطموحة هي نتاج طبيعي لرؤية طموحة تتخطى حدود الأمل لتصبح حقيقة على أرض الواقع، وهذا ما بدأنا بقطف ثماره خلال 3 سنوات فقط من عمر جائزة تقدير، حيثُ تحققت إنجازات متعددة منها ارتفاع عدد العمال الذين تشملهم برعايتها إلى مليون عامل، وكل واحد من هؤلاء العمال هو بحد ذاته قصة نجاح وكفاح تحتذى».

وألقى العامل يوداي كلمة خلال الحفل تقدم فيها للجائزة بالتقدير على مساهمتها في إرساء معايير متقدمة في مجال الرعاية الصحية والأمن والسلامة والارتقاء بمستويات السعادة وتحسين ظروف المعيشة وبيئة العمل.

وتقدم كذلك بالشكر لدولة الإمارات وإمارة دبي على جهودها في التنمية والتطوير اللذين ينعكسان بدورهما إيجاباً على عائلات العمال وأسرهم، وجهود القيادة الحكيمة في صناعة الأمل وتحويل أحلام كل مقيم على هذه الأرض الطيبة إلى واقع.

وبعدها قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الشركات والعمال الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم 81 شركة وعاملاً منهم 31 شركة و50 عاملاً، يعملون في 3 قطاعات اقتصادية رئيسة في دبي هي المقاولات والمصانع والمناطق الحرة. كما قام سموه بتكريم الشركاء الاستراتيجيين ورعاة الجائزة وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومجلس المناطق الحرة بدبي، وإماراتك، واينوك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفلاي دبي، وزاجل.

وضمن فئة الـ 5 نجوم فازت شركة «ماي دبي» عن قطاع المصانع وشركة أمانة للمقاولات والمباني الحديدية عن قطاع المقاولات، وشركة إمداد عن قطاع الخدمات، وشركة كيموها عن قطاع المصانع، وشركة أسواق عن قطاع الخدمات.

أما الشركات الفائزة بفئة 4 نجوم فهي: شركة ﺑﻲ آي ﺳﻲ للمقاولات والتشييد وشركة اتحاد للهندسة الإنشائية وشركة اروﻣﺎ انترناشيونال لمقاولات البناء وشركة دلسكو وشركة الصحراء لتصميم وإنشاء الحدائق وشركة ملتبلكس للإنشاءات وشركة ﺑﺎم هيغز هيل وشركة النابودة للإنشاءات وشركة آرابتك القابضة .

وشركة جيودكس للشحن وشركة أجيليتي اللوجستية التي احتلت المركز الأول على مستوى قطاع المناطق الحرة في دبي. وتمثلت الشركات الفائزة بفئة 3 نجوم في: مجموعة ايروس وشركة داﻧوي للهندسة الإلكتروميكانيكية والشركة المتحدة كارير .

وشركة هارد بريكاست بلدنج سيستمز وﺷرﻛﺔ النصر للمقاولات وشركة قطار المستقبل للمقاولات الفنية وشركة نستله الشرق الأوسط للتصنيع وشركة لارسين وتوبرو وشركة ‏اي اف ﺳﻲ لخدمات المرافق. كما فازت ضمن هذه الفئة شركة كراون اﻹﻣﺎرات المحدودة وشركة جيكو الميكانيكية الكهربائية المحدودة وشركة روبرت بوش الشرق الأوسط وشركة الساحل للمقاولات وشركة اس دي الشرق الأوسط وشركة ام اس للبناء.