ميثاء الشامسي: عام التسامح استمرار لفكر ونهج زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن تخصيص عام 2019 عاماً للتسامح تعبير عن النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززته القيادة الرشيدة.

وقالت معاليها في كلمة بهذه المناسبة إن الإمارات تعد أنموذجاً للتسامح بكل معانيه السامية التي تتجلى بهذا التجانس والتعايش الرائع بين سكانها بكل أطيافه ومكوناته.

ولفتت إلى أن الإمارات احتلت وفقاً لمقياس التسامح نسباً عالمية واستطاعت أن تتبوأ المركز الثالث عالمياً في التسامح بحسب تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، كما أظهر التقرير تبوّؤ الدولة المركز الأول إقليمياً، وتقدمها على العديد من الدول العالمية، وهذه نتائج مباشرة لركائز التسامح التي يتصف بها أبناء الإمارات.