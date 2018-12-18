خليفة الزفين: عام التسامح يؤكد إنجازات الإمارات في نشر مبادئ السلام

المصدر: دبي - البيان

قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب»، إن المبادرة المميّزة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 «عاماً للتسامح» في الإمارات تأتي لتؤكد ما حققته الإمارات من إنجازات في نشر مبادئ السلام والتسامح بين الثقافات والأعراق والأديان، والاحترام المتبادل، وتعزيز جسور التقارب الإنساني والحضاري.

وأضاف أنه ليس مستغرباً أن تطلق الإمارات مثل هذه المبادرات الإنسانية، خاصةً أنها استطاعت منذ تأسيسها أن ترسم لنفسها مكانة مضيئة على المستوى الإقليمي والعالمي بصفتها داعية سلام ورمزاً للتسامح وقبول الآخر في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن هذا الإعلان هو امتداد لعام زايد، الذي جسّد قيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية.