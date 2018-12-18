«الصحة» تنظّم المؤتمر الأول للعناية المركزة للأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، المؤتمر الأول للعناية المركزة للأطفال في الإمارات.

وذلك في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بالشارقة، بحضور عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور ياسر النعيمي خبير قطاع المستشفيات، والدكتور خليل قائد مستشار مركز التدريب والتطوير، والدكتورة ليلى تريم استشاري أطفال خدج وحديثي الولادة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال.

وقالت الدكتورة صفية الخاجة المدير العام لمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال: «المؤتمر يأتي في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية.

كما يُعد منصة مهمة للأطباء والممرضين والقائمين على الصحة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات والأبحاث العالمية، ويمثل تجربة فريدة بوجود متحدثين عالميين، ما يعطي الفرصة لاكتساب الخبرات وتعزيز المسار المهني لأطباء الأطفال».

واستقطب المؤتمر عدداً من المتخصصين، كما تناول عدة مواضيع طبية، منها إنتانات الأطفال، والتهوية الميكانيكية، ونتائج العناية المركزة للأطفال، وعملية زراعة الكبد، والسكتة الدماغية في الفترة المحيطة بالولادة، وإصابة الكلى الحادة في العناية المركزة، وطوارئ الغدد الصماء.

ومن المتوقع أن تصب مخرجات المؤتمر في إطار مراجعة أحدث الإحصاءات السريرية والتدخلات والاستراتيجيات المستخدمة من قبل مسؤولي العناية المركزة في جميع أنحاء العالم، إضافة لتعلم ومناقشة تقليل معدل العدوى.