مجلس الوزراء يعيّن سعيد النظري مديراً عاماً للمؤسسة الاتحادية للشباب

المصدر: دبي - وام

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين سعيد محمد النظري مديراً عاماً للمؤسسة الاتحادية للشباب، ويأتي اختيار النظري من منطلق خبرته في مجال العمل الشبابي.

ومن خلال عمله مديراً تنفيذياً لمكتب الشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورئيساً تنفيذياً للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، إضافة إلى عمله في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مبادرات

ولدى سعيد النظري خبرة واسعة في وضع الاستراتيجيات وإدارة المشاريع والمبادرات، حيث عمل على العديد من المشاريع الوطنية لخدمة الشباب في مختلف القطاعات في الدولة ومنها تطوير الأجندة الوطنية للشباب والخلوة الوطنية للشباب ومراكز الشباب في مختلف إمارات الدولة ومشروع حلقات ومناظرات شبابية وغيرها من المشاريع.

وتخرج النظري في «برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية» في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو برنامج رفيع المستوى لبناء قدرات الشباب في القيادة والسياسة والقانون وحصل على شهادة الماجستير في القيادة والريادة المؤسسية، كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية مع مرتبة الشرف من كليات التقنية العليا، وأكمل الدراسات العليا في السياسة الخارجية والقيادة في جامعة نيويورك.

تنمية

وبدورها ثمنت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، قرار مجلس الوزراء بتعيين سعيد النظري مديراً عاماً للمؤسسة الاتحادية للشباب.

مؤكدة دعم قيادة دولة الإمارات لشبابها في أن يكونوا قادة المستقبل يساهمون بشكل فعال في مسيرة تنميتها بشكل عام وفي مجال العمل الشبابي بشكل خاص. وقالت: «إن دولة الإمارات تستثمر الكثير في تنشئة جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤوليات والمساهمة في خلق نموذج عمل شبابي فريد على مستوى العالم».

خبرة

وأضافت المزروعي: «أن اختيار سعيد النظري جاء لما يتمتع به من خبرة واسعة في مجال العمل الشبابي وفي القطاع الحكومي والخاص، حيث ساهم عمله كمدير تنفيذي لمكتب الشباب ورئيس تنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي في أن يتبوأ هذا المنصب في المؤسسة، متمنية له التوفيق في أن يساهم في الارتقاء بمبادرات الشباب لتصل إلى المستوى الذي تطمح له حكومة دولة الإمارات».