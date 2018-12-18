«تنمية المجتمع» بدبي تطلق الدورة الثالثة من «وصال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن إطلاق الدورة الثالثة من مبادرة «وصال»، التي ينظمها قسم الهوية الوطنية في الهيئة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارات، بهدف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتعزيز وعيهم بالهوية الوطنية والثقافة المحلية.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي:

«إن احتفاء العالم باللغة العربية في هذا اليوم دليل واضح على أهمية دور لغة الضاد في النتاج الثقافي والمعرفي للبشرية جمعاء، ومساهماتها الهامة في العلوم والمعارف التي عرفها الإنسان على مر التاريخ، لذلك يقع على عاتق الناطقين بها مسؤولية تسليط الضوء عليها وعلى دورها في نشر الحضارة على مستوى العالم، وتعزيز التنوع الثقافي بين مختلف الشعوب والأمم».

وأضاف: «تواصل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جهودها الكبيرة للتمسك باللغة العربية، والمحافظة على علومها، وتطوير تعليمها ونشرها على أوسع نطاق، لإيمان قيادتنا الرشيدة العميق بأن لغتنا هي هويتنا، وهي تشكل صلة الوصل بين ماضينا العريق ومستقبلنا المشرق».

وحققت «وصال» نجاحاً في دورتيها السابقتين تمثل في الإقبال الكبير من غير الناطقين باللغة العربية من جنسيات غربية وآسيوية مختلفة وقطاعات أعمال متعددة، ما يدل على حرص المقيمين على التعرف على مبادئ اللغة العربية من مصادر موثوقة، والاستفادة من هذه الفرصة لفهم هوية وثقافة المجتمع المحلي.