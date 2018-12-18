استئصال ورم حجمه 30 سنتيمتراً في مستشفى راشد

المصدر: دبي- عماد عبدالحميد

تمكن فريق الجراحة العامة في مستشفى راشد من استئصال ورم من بطن شاب أفريقي في العقد الثاني من العمر بلغ حجمه 30 سنتيمتراً.

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري الجراحة العامة الذي قام بإجراء العملية: «المريض كان يعاني آلاماً وانتفاخاً في البطن لمدة تزيد على شهر، وبينت الفحوصات الطبية والأشعة وجود ورم كبير، فتم إدخاله لقسم العمليات بعد تخديره، وإجراء العملية بدقة فائقة

ونظراً لقرب الورم من الشرايين والأوردة الرئيسية عن طريق فتح البطن، استغرقت العملية أكثر من 4 ساعات، وبعد تحليل الورم في مختبر الأنسجة تبين أنه من الأورام النادرة وناتج من الأنسجة الليمفاوية».

بدوره قال الدكتور علي خماس استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة: «مستشفى راشد مؤهلة لاستئصال الأورام بمختلف أنواعها، وتستخدم التقنيات الأكثر تقدماً في إدارة حالات المرض، بما في ذلك إدارة الإصابات الحادة، ومرضى التصلب المتعدد».

وأشار إلى أن المستشفى سبق وأن حصل على شهادة مركز متميز في جراحات السمنة العامة والمعقدة في جراحة الأورام، وفحوصات وعمليات الشرج والمستقيم، وجراحة البطن الطارئة وعمليات الفتق، والجراحات العامة، وجراحة المنظار، والعناية بالجروح، كما يدار القسم بالكامل من أطباء مواطنين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة.