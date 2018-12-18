محاكم دبي و«دبي الإسلامي» يعززان التكافل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت محاكم دبي وبنك دبي الإسلامي اتفاقية تعاون لدعم وتطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية وتنمية روح التكافل الاجتماعي، وتطوير أطر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تقديم الدعم المادي للجنة «محاكم الخير» لدى محاكم دبي، وتقديم الدعم والعون لكل محتاج في أي مكان.

وقّع المذكرة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعبد الرزاق العبد الله رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي. وأوضح طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن هدفنا الأساسي من توقيع الاتفاقية هو تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع.

وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، إلى جانب الإسهام في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.

كما أشار المنصوري أن مبادرة «محاكم الخير» جاءت بعد دراسة الجوانب التي يمكن للدائرة من خلال مشاريعها الرائدة وقطاعاتها أن تنفّذها، وينتفع بها المجتمع، حيث إن الحملة تهدف إلى تفريج الكرب لتفعيل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحثّ على الصدقات ويعلي شأنها، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف.

من جهته أوضح عبد الرزاق العبدالله رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، أنه يسعدنا العمل والتعاون مع محاكم دبي ودعم فعاليات مبادرة محاكم الخير، حيث يقوم بتسديد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.