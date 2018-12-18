«حماية» بشرطة دبي يدرّب الطلاب على التصدي للسلبيات

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات برنامج الأنشطة الشتوية بعنوان (نتدرب لنحمي)، الذي ينظمه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بشرطة دبي تحت رعاية اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبالتعاون مع وزارة التربية، والذي يستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة طلاب (ذكورا وإناثا) من الفئة 12-18 سنة.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، إن الإدارة حريصة على زرع الثقافة التوعوية في نفوس الطلاب، وتقوية دوافعهم نحو التصدي للسلبيات ودرئها من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة تم استحداثها لتكون بمثابة الحصن الذي يُساعدهم ويقيهم من مغبة الوقوع في براثن وشباك رفقاء السوء.

ولهذا فإن توجيهات القائد العام لشرطة دبي جاءت لرسم برنامج شتوي للطلاب يكون مُفعَماً بالحيوية والنشاط ومُتجدداً يُخرِج الطلاب من الجو الدراسي ليضيف لمداركهم الكثير من المفاهيم والقيم.

وأضاف العميد عيد حارب أن البرنامج يبدأ يوميا من الساعة 12.30-8.00 ظهرا حيث يبدأ الطلاب يومهم بالبرنامج الرياضي (الدفاع عن النفس) ثم فقرة الضبط العسكري حتى الساعة 10 صباحاً وذلك كفقرة ثابتة طوال فترة النشاط، عقب ذلك تتنوع الفقرات يوميا، حيث يتضمن البرنامج فعالية للتدريب على الرماية، وأخرى لفنون التصوير، وفقرة عن التطوع، ومسابقة رياضية بكرة القدم، وأخرى بالجري.