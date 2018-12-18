شرطة دبي تحصل على «التميّز الدولي» في خدمة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

تسلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين ( TISSE ) بالإضافة إلى شهادة الاعتراف من المعهد البريطاني للمعايير( BSI )، كأول مؤسسة شرطية على مستوى العالم تحقق درجة 97.8% من التدقيق الأول الذي يضع مراكز الخدمة ضمن تصنيف الخمس نجوم.

وذلك عبر تبني أحدث الحلول في تحقيق سعادة المتعاملين، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني.

جهود

وتقدم القائد العام لشرطة دبي، أثناء تسلمه شهادة المواصفة من كولن رشمير مدير عام قسم المطابقة والمخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد البريطاني للمعايير، بالشكر الجزيل لفريق العمل المختص من شرطة دبي لحصول القيادة على مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين، وعلى جهودهم في تصميم وتطبيق المواصفة.

مؤكداً الحرص الدائم على التميز والريادة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأداء والإدارة بما يساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الحصول على المراكز الأولى عالمياً والمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي بما يعزز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وقال اللواء المري إن القيادة العامة لشرطة دبي تستمد رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة العالمية في كافة المجالات.

حيث يعتبر هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بتميز شرطة دبي وريادتها في مجال إسعاد المتعاملين على مستوى عالمي، ويضاف هذا الإنجاز إلى الإنجازات المحلية والدولية التي حققتها شرطة دبي في مختلف المجالات.

إضافة

وبدوره هنأ اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، القيادة العامة لشرطة دبي لحصولها على مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين TISSE، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات العالمية التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات.

وقال اللواء العبيدلي: إن شرطة دبي تطبق ميثاق إسعاد المتعاملين وتلتزم بشكل تام بالمعايير العالميّة في هذا الإطار، ومنها طباعة الميثاق ووضعه في مكان بارز في مراكز إسعاد المتعاملين وعلى مكاتب موظفي الخدمة، وكذلك الموقع الإلكتروني للشرطة، بحيث يكون بإمكان كل متعامل أو زائر الاطلاع عليه ومعرفة بنوده.

وفي مقدمتها معاملته باهتمام واحترام وبشاشة وتقديم خدمة متميزة وعادلة له والتعامل مع احتياجاته بمهنية وبذل أقصى الجهود لتلبيتها وكذلك الترحيب بآراء المتعاملين واقتراحاتهم ومشاركتهم في عمليات وخطط تطوير الخدمات.

وأكد أن النتيجة التي حصلت عليها شرطة دبي من معهد دولي محايد تؤكد التزامها بتطبيق أفضل المعايير المحلية والعالمية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وحرصها على تطويرها نحو أفضل المستويات التي تحقق إسعاد متعامليها.

إسعاد

وأضاف اللواء العبيدلي أن شرطة دبي تتبنى «إسعاد المتعاملين» كواحدة من القيم المؤسسية التي ترتكز عليها في تنفيذ كافة مشاريعها ومبادراتها، مستندة في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع خدمة الإنسان في مقدمة الأولويات والسعي دوماً بالارتقاء بمستوى العمل الحكومي في الدولة ليصبح نموذجاً غير مسبوق عالمياً، هدفه الأساسي تحقيق السعادة للناس.

ومن جانبه قال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا إن القيادة العامة لشرطة دبي بعدما تقدمت بمبادرتها وطلبها للحصول على مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين TISSE من الجهة المانحة، تم تشكيل فريق عمل لدراسة وتجهيز كافة المتطلبات المتعلقة بإسعاد المتعاملين، حيث قام الفريق بعقد العديد من الاجتماعات.

بالإضافة إلى استقبال المدققين الخارجيين، وإدخال البيانات المطلوبة على موقع المؤسسة، وبعد اكتمال كافة الإجراءات المطلوبة واستيفاء الشروط تم منح شرطة دبي مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين TISSE.

وأوضح العميد المعلا أن تطبيق المعيار الدولي للتميز في الخدمات TISSE متعددة الجوانب له فوائد عديدة، كونه يحدد بشكل واضح المجالات الرئيسية للنشاط التنظيمي الذي يجب إدارته في وقت واحد وتقديم تجربة عملاء متميزة باستمرار، كما ينشئ TISSE منصة تشخيصية يمكن من خلالها مراقبة أداء المنظمات الأخرى وتطوير تجربة المتعامل.

وزيادة رضا المتعامل، وزيادة الاحتفاظ بالمتعامل، والحفاظ على مستويات أعلى من ولاء المتعامل للمؤسسة، والمساهمة بشكل مستمر في زيادة الفعالية التشغيلية والمالية للمؤسسة.

أفضل الخدمات

بين اللواء عبد الله المري أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبكل جودة ودقة واحترافية من خلال الالتزام بمبادئ العمل الخدمي لتحقيق رضا المتعاملين وإسعادهم، مشيراً إلى أن التعامل الحضاري مع المتعاملين يرتقي بمستوى خدماتنا ويزيد درجات الشعور لدى المتعامل بقيمة وأهمية الجهة المتقدم إليها.