شرطة أبوظبي تناقش مخاطر آفة المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي مخاطر وأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وخصوصاً الشباب، في محاضرة تثقيفية «المخدرات آفة تهدد حياة البشر»، نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي بمجلس محمد بن بخيت الكتبي (البيت متوحد) بمنطقة هيلي بالعين بحضور كبار أعيان وأهالي المنطقة والشباب.

وأكد العقيد حمد سهيل العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعين بمديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية بكل الوسائل للحفاظ على الأجيال وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

وتطرّق العامري لجهود شرطة أبوظبي والجهات المعنية في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مروجيها.

وأضاف أن التفكك الأسري والخلافات بين الزوجين وإهمال رب الأسرة للأبناء من أكثر الأسباب التي تدفع الشباب والمراهقين إلى الوقوع في فخ الإدمان.