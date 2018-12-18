افتتاح فعاليات متنزه الشرطة الصحراوي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أول من أمس، فعاليات متنزه الشرطة الصحراوي للعام الجاري، بمنطقة الكهيف بالبطائح، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية.

والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد عبدالله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور محمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، إلى جانب عدد كبير من كبار ضباط ومنتسبي شرطة الشارقة وأفراد الجمهور.

ويعد المتنزه الذي تنطلق فعالياته للعام الثاني على التوالي أحد مبادرات ومشاريع شرطة الشارقة الرامية لإسعاد العاملين وعائلاتهم لأفراد الجمهور من كل أطياف المجتمع، حيث أقيم المتنزه على مساحة 800 متر مربع، وسط الكثبان الرملية بالكهيف التابعة لمنطقة البطائح بمدينة الذيد، ويضم المتنزه مصلى، ومجلسين أحدهما للرجال والآخر للنساء، ومنطقة لألعاب الأطفال، زودت بالدراجات.

وبقطار صحراوي أنتجته شرطة الشارقة من خلال إعادة التدوير، ومنطقتي شواء وركن للمطاعم إلى جانب حديقة حيوان مصغرة، وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة، ومنامات للعائلات للحجز المسبق، حيث يتيح المتنزه الذي يستمر لمدة شهر من تاريخ 16 الجاري ولغاية 10 يناير 2019، متنفساً طبيعياً وترويحياً للجمهور، ويمكنهم من قضاء أفضل الأوقات بصحبة أفراد عائلاتهم، إلى جانب استخدامه مسرحاً لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في مختلف المناسبات.