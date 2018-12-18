انطلاق فعاليات الدورة الثانية من ملتقى عجمان للموارد البشرية

المصدر: عجمان - البيان

انطلقت أمس فعاليات ملتقى عجمان للموارد البشرية في دورته الثانية، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان تحت شعار «شركاء في المسؤولية».

وقال راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان، في كلمته الافتتاحية أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صنع حضارة الوطن لإيمانه بقدرات أبنائه وحرصه على تأهيلهم وتمكينهم لمواكبة مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأكد حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في إمارة عجمان وإكسابهم الخبرات المطلوبة التي تمكنهم من تطوير الحاضر وصناعة المستقبل.

مبيناً أن انعقاد الملتقى يأتي مواكباً لعام زايد الذي استلهمنا شعار الملتقى من مقولته: «إن الوطن ينتظر منا الكثير ونحن جميعاً شركاء في المسؤولية».

وتابع: يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص حكومة عجمان على تنمية رأس المال البشري وتحفيز جهود الموظفين إيماناً بأن الكوادر البشرية يمثلون ركيزة أساسية لتحقيق كل الخطط والمبادرات والأهداف الاستراتيجية كونهم العناصر المسؤولة عن نجاح أداء كل الحكومات على مستوى العالم.

وصاحب الملتقى تنظيم معرض «صدى زايد» بالتنسيق مع الأرشيف الوطني، وتضمن مجموعة صور توثق مسيرة القائد المؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.