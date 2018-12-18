بلدية الظفرة تفوز بجائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت بلدية منطقة الظفرة بجائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين التي يمنحها المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والابتكار بالتعاون مع أكاديمية جوائز التميز - دبي، المتخصصة بإدارة جوائز التميز للحكومات العربية، وحصلت البلدية على هذه الجائزة نسبة لجهودها الكبيرة والمتواصلة من أجل إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات رقمية متميزة وبالسرعة المطلوبة.

وأطلقت بلدية منطقة الظفرة عدداً من الخدمات الإلكترونية لتطوير مستوى الخدمات وتقديمها بصورة أسرع وأفضل للمتعاملين، والجدير بالذكر أن بلدية منطقة الظفرة حصلت على العديد من جوائز التميز في مجال التطبيق الرقمي والتكنولوجي، انطلاقاً من توجيهات الحكومة الرشيدة نحو التحول الإلكتروني لكل الخدمات الحكومية في الدولة.

وتعتمد معايير الجائزة على تصويت المتعاملين مع الجهات الحكومية عبر برنامج استبيان ذكي صمم خصيصاً لهذا الغرض، وتتميز الجائزة بأقصى درجات الشفافية عبر تصويت المتعاملين بنظام النجوم، وحققت بلدية منطقة الظفرة نسبة 100% حول رضا المتعاملين عن طلب خدمة إصدار شهادة أملاك، ونسبة 100% عن رضا المتعاملين .