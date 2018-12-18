«نظفوا الإمارات» تجمع 5 آلاف كغ نفايات في أم القيوين

المصدر: أم القيوين-البيان

وصلت الدورة السابعة عشرة لحملة «نظفوا الإمارات»التي تقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد إلى محطتها السادسة حيث حطت الحملة رحالها في إمارة أم القيوين، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في الشارقة وعجمان ودبا الفجيرة وأبوظبي ودبي.

وتمكن أكثر من 175 متطوعاً مزودين بأكياس جمع النفايات القابلة للتحلل والقفازات القطنية من جمع 5000كغ من النفايات من موقع الحملة الرئيسي في منطقة مساحتها 3 كيلو مترات، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم جمعه في 6 إمارات37.500 طناً.

وقال عبد العزيز المدفع في كلمته: «أود أن أعبر عن سعادتي العارمة لوجود المئات من المشاركين معنا اليوم والآلاف الذين انضموا إلينا في المواقع الأخرى للحملة خلال الأسبوع الماضي، معاً، نحن نتخذ خطوات استباقية لحماية والحفاظ على النظام البيئي الفريد في الإمارات».