لجنة دبي للاتصال الخارجي تناقش استراتيجيتها المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة دبي للاتصال الخارجي، أمس، اجتماعاً بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي ناقش الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة والأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبما يواكب مسيرة التطوير الشاملة في الإمارة وتطلعاتها الطموحة نحو تصدّر قوائم التنافسية العالمية في شتى القطاعات الحيوية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأعضاء اللجنة، مستعرضة سلسلة من الأفكار التي تعكس الأهداف والأثر المنشود من وراء تأسيس اللجنة، والذي جاء بمبادرة من المكتب الإعلامي تم الكشف عنها في مارس الماضي ضمن المخيم الإعلامي في منطقة المرموم، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتطرقت إلى سبل تحقيق الأهداف التي انطلقت اللجنة من أجلها، لا سيما عقب اعتماد سموه لتشكيل اللجنة مؤخراً، بما يتضمنه ذلك من مسؤولية كبيرة يتحملها أعضاء اللجنة في اتجاه الترويج بأسلوب استراتيجي لإنجازات دبي بما يدعم طموحاتها في الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، ويؤكد ريادتها كنموذج تنموي فريد على مستوى المنطقة والعالم.

وقالت: «التطور السريع في قواعد واستراتيجيات الاتصال حول العالم وكذلك وسائله التي شهدت هي الأخرى تطوراً مواكباً في سرعته المتغيرات العالمية المتلاحقة، يملي علينا تبني أساليب تفكير جديدة وغير تقليدية.

حيث وجدنا من الأهمية بمكان ضرورة الاستفادة من قدرات الاتصال الفعال التي تتمتع بها قيادات الصف الثاني في القطاعات الحيوية في دبي، سواء في دوائر حكومة دبي وهيئاتها ومؤسساتها وكذلك القطاع شبه الحكومي.

كذلك الاستفادة من شبكات علاقاتهم الواسعة إقليميا وعالمياً، لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية واكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها زيادة التعريف بمستجدات دبي التنموية وما يجري على أرضها من إنجازات نوعية متعددة».

وأكدت أهمية دور اللجنة في المرحلة المقبلة بما تضمه من قيادات تمثل أهم قطاعات دبي وأكثرها تأثيراً في مضمار التنمية، مشيرة إلى حرص المكتب الإعلامي على توفير كافة المعطيات التي من شأنها دعم قدرة اللجنة على تحقيق الأهداف المرجوة لها بما في ذلك إعداد برامج التدريب وتبادل الزيارات الخارجية بالتعاون مع أرقى المعاهد ومؤسسات التدريب المرموقة عالمياً.

والعمل مع كافة أعضاء اللجنة على اكتشاف الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة الاتصال الفعال مع العالم بما في ذلك العلاقات المباشرة بين الجهات الممثلة في اللجنة والجهات والمؤسسات الدولية المختلفة وكذلك من خلال تواجد أعضاء اللجنة في المحافل الدولية.

متغيرات سريعة

وقالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم من حولنا وما صاحبها من تحديات طالت المنطقة، باتت تملي أسلوباً مغايراً في التعامل مع الإعلام العالمي لا بد وأن يتزامن مع رفع مستوى الاتصال المباشر مع شركاء دبي العالميين وتعميق الروابط معهم وتوسيع دائرة شراكاتها.

وأصبح يتطلب النظر في كيفية توظيف العلاقات المباشرة بأسلوب يتكامل مع دور الاتصال الإعلامي، والتعرف على الآراء والمقترحات والأفكار ومن ثم الخروج منها بتوصيات عملية تدعم جهود التنمية والتطوير في دبي».

ونوّهت أن التعامل مع الإعلام، خاصة في سياقه العالمي، أصبح اليوم يتطلب أساليب واستراتيجيات جديدة تعتمد على السرعة في توفير المعلومة الدقيقة والمحدثة والموثقة وكذلك التواصل الفعال والمباشر مع الإعلام.

وتبني نهج مختلف يعتمد على الأخذ بزمام المبادرة في التعامل مع الإعلام العالمي وإمداده بصفة مستمرة بالمعلومات والأرقام والحقائق التي تطلعه وتطلع الملايين من متابعيه حول العالم حول مجريات عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها الإمارة، وكذلك تحديث جمهور المتابعين، سواء داخليا أو خارجيا حول ثمار التطوير في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

تعاون

وعرضت منى المرّي لأوجه تعاون المكتب الإعلامي مع مختلف دوائر حكومة دبي وهيئاتها ومؤسساتها من خلال مبادرات المكتب، والتي تتضمن «شبكة دبي للاتصال الحكومي».

و«لجنة دبي للاتصال الخارجي» بما يشمله هذا الإطار من إعداد برامج تدريبية مع أرقى المعاهد الدولية المتخصصة وزيارات خارجية للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية بهدف اطلاع قيادات الصف الثاني على أكثر النماذج المتميزة عالمياً في مجال الاتصال الاستراتيجي.

وخلال الاجتماع، تابع الحضور عرضاً مفصلاً شمل الاختصاصات الرئيسة للجنة والأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها، والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بأعضاء اللجنة، وكذلك النتائج المتوقعة منها، وكذلك أنشطة اللجنة المقررة للعام 2019، ضمن الأجندة التي ستتضمن العديد من الزيارات الخارجية وبرامج التدريب مع أرقى المراكز البحثية والأكاديميات والمعاهد العالمية المتخصصة.

وناقش أعضاء اللجنة سلسلة من الأفكار والمقترحات المتعلقة بعملها خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية مشاركة الحقائق والأرقام المحدثة وتنسيق الرسائل ضمن مختلف القطاعات بما يضمن تقديم رؤية واضحة وواقعية للإعلام، سواء المحلي أو العالمي، حول مجريات التنمية والمشاريع التي يتم تنفيذها في دبي والإنجازات التي تمتد لتشمل العديد من المسارات.

أولويات

وتضع اللجنة في صدارة أولوياتها صقل مهارات الاتصال الاستراتيجي لدى الصف الثاني من القيادات الحكومية وإكسابهم الخبرات اللازمة لتوثيق التعامل بصورة إيجابية وبنّاءة مع الإعلام العالمي، وإيصال رسالة دبي إلى العالم بطريقة إيجابية تعكس الواقع وما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وتضم اللجنة في عضويتها: عصام كاظم، الرئيس التنفيذي، دائرة السياحة والتسويق التجاري، وفهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي، مؤسسة دبي للمستقبل، ووليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات، سلطة دبي للخدمات المالية، وماجد السويدي، المدير العام لكل من مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

وجمال الشريف، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بسلطة مجمعات دبي الإبداعية ورئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق، دبي القابضة، وعقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، شركة «نخيل»، وعائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما تضم اللجنة: خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، هيئة كهرباء ومياه دبي، وموزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات، وعمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مركز محمد بن راشد للفضاء.

ولمياء خان، مستشار الاتصال الاستراتيجي، مؤسسة دبي للمرأة، وأحمد المزروعي، رئيس قسم الإبداع الإعلامي بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، شرطة دبي، وعبدالله المنصوري، مدير إدارة الدعم المؤسسي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهند الباكر، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة، المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

اتصال

تهدف «لجنة دبي للاتصال الخارجي» إلى تعزيز التفاعل الإيجابي والمؤثر مع المجتمع الخارجي بصفة عامة والإعلام الأجنبي على وجه الخصوص بما يسهم في تسليط مزيد من الضوء على مختلف جوانب التنمية في دبي بما تتضمنه من إنجازات نوعية في شتى مساراتها، دعماً لتوجهات الإمارة في ترسيخ ريادتها العالمية بتمديد دائرة التعاون مع مختلف الشركاء العالميين الحاليين .

واكتشاف المزيد من فرص التعاون مع شركاء جدد في إطار فعّال يواكب المتغيرات التي طرأت على مفاهيم واستراتيجيات الاتصال المؤثر حول العالم.