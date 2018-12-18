مختبر دبي المركزي يؤهّل 70 موظفاً على متطلبات الآيزو

المصدر: دبي- البيان

أهّل مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي 70 موظفاً من الكوادر المتميزة على متطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO/‏IEC 17025:2015 المختصة بكفاءة مختبرات الفحوص والمعايرة، وذلك للانتقال إلى اعتماد متطلبات المواصفة.

وأكد المهندس أمين أحمد مدير الإدارة أن المختبر يعمل على تحقيق الرؤية الاستراتيجية لبلدية دبي، والتي رسمت لنا خريطة طريق لتصدر منصات التميز وترسيخ مفهوم الاستدامة والتطور في كل المجالات.

إننا في مختبر دبي المركزي نسعى دائماً لنكون الأفضل من خلال التطبيق الكامل لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية، والتي تمكننا من تقديم نتائج دقيقة ومعتمدة في الوقت المحدد لمتعاملينا، وذلك من خلال استدامة وتوسعة مجالات الاعتمادات في مختلف نشاطات المختبر من فحص، ومعايرة، ومنح شهادات المطابقة، إضافة إلى أننا نسعى دائماً لتقديم الخبرة والمشورة إلى موظفينا من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية داخلية وخارجية، وذلك باستقطاب أفضل المدربين المحليين والعالميين.