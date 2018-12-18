«طرق دبي» توقع 3 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية ناشئة

المصدر: دبي- البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية ناشئة في مجالات خدمات التنقل ذاتي القيادة، وإدارة الأصول، وتقنيات التطبيقات الرقمية المزدوجة، وذلك استكمالاً لدور الهيئة ومساهمتها الفاعلة في إطار تحقيق استراتيجية «مسرعات دبي المستقبل».

وشملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من إنرايد من مملكة السويد في مجال شاحنات النقل ذاتي القيادة وإجراء اختبارات التقنية ذات العلاقة في دبي.

وشركة أوبينستا ليمتد من المملكة المتحدة في مجال إدارة الأصول للعمل مع الهيئة في تقديم خدمتين في هذا المجال: هما حلول تتبع الأصول وحلول جديدة للمعثورات والمفقودات، وشركة سويم دوت أي آي من الولايات المتحدة في مجال التطبيقات الرقمية المزدوجة والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من بيانات الهيئة في الأعمال اللوجستية وأعمال مركز التحكم الموحد التابع للهيئة.

مستقبل

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مساهمة الهيئة في رسم ملامح مستقبل إمارة دبي وتحقيق الأهداف المستقبلية للحكومة الرشيدة، من خلال استثمار الابتكار وجعله منهج عمل حكومياً وتشجيع المبتكرين والمبدعين وجعلهم شريكاً مهماً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الدولة في جميع المجالات بالتوافق مع أهداف (مسرعات دبي للمستقبل).

وتتميز مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في برنامج (مسرعات دبي المستقبل) بإبراز التحديات التي تواجهها الهيئة في استكشاف أفضل الابتكارات لخلق منظومة متكاملة للتنقّل الذكي ذاتي القيادة واختباره وتشغيله في المناطق الحضرية إضافة إلى التطلّع لاستخدام توأمة التقنيات الرقمية والتعلّم الآلي، لتعزيز اتخاذ القرار وتحسين تجربة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما تسعى الهيئة كذلك إلى تقديم تطبيقات ووسائل تحقق السعادة والرضى لسكان الإمارة وزائريها، الذين يتوافدون إليها من جميع بلدان العالم.