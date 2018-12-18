زكي نسيبة يبحث التعاون مع وزيرة رومانية

المصدر: أبوظبي-البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة في مقرّ وزارة الخارجية صباح أمس، ناتاليا أنتونتيرو، وزيرة شؤون المغتربين الرومانيين التي تزور الدولة حالياً، وذلك بحضور الدكتور أدريان مكلارو، السفير الروماني لدى الإمارات.

تمّ خلال الاجتماع بحث سبل التواصل الثقافي وأوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا، وأكّد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كل القطاعات والمجالات، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المُشترك في المجالين الدبلوماسي والثقافي.

وأشاد معالي زكي نسيبة بالتطوّر الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص القيادة بالإمارات على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية مع رومانيا، وبما يُحقّق المصالح المشتركة لكليهما في شتى المجالات.