«خيرية الشارقة» تسدد مليون درهم عن 31 سجيناً

المصدر: الشارقة - البيان

سددت جمعية الشارقة الخيرية نحو مليون درهم ديون 31 سجيناً، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن مبادرة «تفريج كربة» التي أطلقتها الجمعية تزامناً مع احتفالاتها باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات.

وقال عبدالله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية إن الجمعية تواصل تنفيذ مبادراتها الخيرية الخاصة باليوم الوطني، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مبادرات اليوم الوطني، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته شرطة الشارقة في سداد مديونيات السجناء واستجابتهم العاجلة لنداء إطلاق السجناء، مبيناً أن تفريج كربة السجناء من شأنه إدخال البهجة والسرور لقلوب ونفوس السجناء وأسرهم، ما يتيح لهم حياةً جديدة، ليصبحوا فاعلين في المستقبل ويسهموا في بناء أسرهم، لافتاً إلى أن تجربة السجن أكسبتهم معايير جديدة في فهم الحياة والتعامل مع متغيراتها.