«كهرباء الشارقة» تبحث التعاون وإعداد البرامج مع شبكة حماية الطفولة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أهمية استخدام الوسائل الحديثة والذكية في توعية الأطفال وحمايتهم من الظواهر السلبية.

وما يتعرضون له من مخاطر يومية بأسلوب مبتكر وفعال، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت برامج متخصصة للاهتمام بالأطفال وحمايتهم وتوعيتهم بطرق الأمن والسلامة في التعامل مع الكهرباء وكيفية الاستخدام الأمثل، وتواصل الهيئة جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور المهندس راشد الليم لوفد من شبكة الشارقة لحماية الطفولة برئاسة شيخة بالهول، رئيس مجلس الأمناء لشبكة الشارقة لحماية الطفولة.

وحضور عائشة عبدالله بن علي عضو مجلس الأمناء مدير الشبكة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال حماية الطفل بالإمارة، ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بالشبكة من خلال الخروج بمقترحات وأفكار من شأنها الارتقاء بمنظومة الطفل بالإمارة، وتعزيز خطط واستراتيجيات شبكة الشارقة لحماية الطفولة، التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز مكانة الطفل، وجعلها على رأس أولويات واهتمامات الشارقة تجاه المجتمع.