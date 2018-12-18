إنجاز مسكن لإمام مسجد عبد الله بن الزبير في خورفكان بنصف مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، أعمال الإنشاء الخاصة بمسكن لإمام مسجد عبد الله بن الزبير بمنطقة المديفي في مدينة خورفكان، بتكلفة نصف مليون درهم، وفق ماذكره المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع.

مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه أئمة المساجد من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على تأمين الحياة الكريمة لهم عبر عدة مكرمات على عدة مستويات منها المسكن الكريم والتكفل بدراسة وتعليم أبناء الأئمة.

ويأتي المشروع ضمن الخطة التنموية لدائرة الأشغال العامة بالشارقة بتلبية احتياجات المجالس البلدية، وتأمين السكن الملائم للأئمة والمؤذنين.

وأوضح بن يعروف أن المسكن الجديد لإمام مسجد عبد الله بن الزبير، يمتد على مساحة 204 أمتار مربعة، ويتألف من ثلاث غرف نوم ومجلس لاستقبال الضيوف وشرفة مع غرف دورات المياه والخدمات وخزان مياه أرضي. كما تم تمديد أعمال الكهرباء والمياه إلى المبنى.

وأكد مدير إدارة الأفرع، حرص القيادة الرشيدة على إجلال وتوقير هذه المهنة المباركة، وتقديرها لأئمة المساجد ودورهم المهم والفاعل في المجتمع، وتوفير وسائل الراحة لهم لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه.