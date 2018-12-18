تكريم مديري الإدارات والضباط في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع بالإدارة وبمركز خدمة المرور والترخيص، تقديراً لدورهم الرائد وجهودهم المتميزة في تطوير العمل الشرطي في الإمارة والوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات في رضا وسعادة المتعاملين لتعزيز الأمن والأمان.

وقال العميد محمد الحميدي إن التكريم جاء تقديراً وتثميناً لجهود كل مخلص في عمله ويؤديه على أكمل وجه، ولأن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص في هذه الأمور، ويعد أيضاً دافعاً لهم لزيادة الجهد وتحفيزاً لغيرهم ليكونوا قدوة لهم تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال عملهم ودورهم البارز والإيجابي والفاعل في تطوير وتقدم العمل وتقديم خدمات مبتكرة ومتابعة تنفيذ التوصيات للإسهام في رفع مؤشرات الأداء مما أثبت جدارتهم العالية وثقة المسؤولين فيهم، وهو نهج ثابت بوزارة الداخلية وضعته في مقدمة أهداف استراتيجيتها.

من جانبهم، عبّر المكرّمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم كل إمكاناتهم وخبراتهم في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الأمن والأمان وتحقيق رضا وسعادة كل أفراد المجتمع من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم وترضي طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم على الوجه الأكمل ووفقاً لمعايير الكفاءة والجودة والشفافية التي تؤكدها وزارة الداخلية ضمن أهدافها الاستراتيجية.