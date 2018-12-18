بلدية العين تنجز %80 من خطة حملات التفتيش الموحدة لـ2018

المصدر: العين- داوود محمد

أنهت إدارات الرقابة والتفتيش في بلدية مدينة العين تنفيذ 80% من خطة الحملات التفتيشية الموحدة للعام 2018، والتي اعتمدتها اللجنة في منذ بداية العام، وذلك في إطار سعيها المستمر للقضاء على الظواهر والممارسات السلبية، التي تشوه المظهر العام لمدينة العين.

وأكد عبد الله حمد الشامسي، رئيس اللجنة العليا لتسيير أعمال الرقابة والتفتيش، أن خطة الحملات التفتيشية تضمنت تنفيذ 12 حملة مشتركة على مدار الأشهر الماضية بواقع حملة في كل شهر، لتطبيق اللوائح والبنود الخاصة بقوانين المظهر العام والصحة، والذي تتولى إدارات الرقابة والتفتيش العمل على تطبيقها من خلال التوعية للحد من المخالفات في المجتمع. وأضاف، شملت هذه الحملات العديد من المجالات منها إزالة المركبات المهملة، وأعمال البناء المخالفة.