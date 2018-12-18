مخالفة 51 منشأة ومصادرة 49 كيلوغراماً مواد تجميلية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد ابوالفتوح

خالفت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة والبيئة 51 منشأة لمخالفاتها القوانين والاشتراطات الصحية، وتوقيع الغرامة التي تنصها اللوائح بحقهم، كما تم مصادرة 49 كيلوغراماً من المواد التجميلية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن الحملات التفتيشية التي نفذها مفتشو ومفتشات الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي سجلت 413 جولة تفتيشية تم خلالها تفتيش 1623 منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط 51 محلاً مخالفاً للقوانين والاشتراطات الصحية المعمول بها في إمارة رأس الخيمة، مشيرة إلى مصادرة 49 كيلوغراماً من المواد التجميلية و9 كيلوغرامات من المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن قسم المختبر التابع لإدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة تسلم 504 عينات منها 409 عينات غذائية، و137 عينة من مياه الشرب التي تنتجها محطات تحلية المياه في الإمارة، حيث تبين مطابقة 482 عينة للمواصفات القياسية الإماراتية، ورفض 22 عينة غير مطابقة.