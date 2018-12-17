محمد بن زايد يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكورية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر.. مون هي سانغ رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية ترافقه معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وبحث سموه ورئيس الجمعية الوطنية الكورية علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب خاصة في المجالات البرلمانية.

كما تبادل سموه والضيف الحديث حول أهمية البرلمانات ودورها باعتبارها احدى ركائز التنمية والتطور في المجتمعات ومنبرا لتبني القضايا التي تهم الشعوب وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في مختلف المجالات.

وتناول الجانبان تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

