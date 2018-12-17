محمد بن زايد ورئيس وزراء غينيا يبحثان تعزيز العلاقة بين البلدين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا.

وبحث سموه وإبراهيم كاسوري خلال اللقاء.. علاقات الصداقة وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تدفع عملية التنمية والتطور في البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

