توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وفي صباح الغد الباكر ويحتمل تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية / 15 - 25 تصل إلى 36 كم/س وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.

فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:26 والثاني عند الساعة 05:17، والجزر الأول عند الساعة 12:05 الثاني عند 22:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 19 75 20

دبي 28 21 65 25

الشارقة 28 16 85 25

عجمان 28 21 85 25

أم القيوين 26 19 80 45

رأس الخيمة 26 15 80 45

الفجيرة 27 19 65 45

العين 27 17 70 45

ليوا 28 15 95 40

الرويس 27 17 85 45

السلع 27 17 85 45

دلما 27 22 70 45

طنب الكبرى 26 19 80 45

طنب الصغرى 26 19 80 45

أبو موسى 26 19 80 45