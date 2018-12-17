محمد بن زايد يبحث مع رئيس إريتريا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة الذي يزور الدولة حالياً.

وبحث سموه والرئيس أسياس أفورقي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان إمكانات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ..وتطرقا إلى تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة والوفد المرافق للرئيس الإريتري.