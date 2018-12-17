محمد بن راشد يصدر قرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل «وديمة»

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

حصلت «البيان» على نسخة من قرار مجلس الوزراء الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة».

وحدّد القرار، الذي تنشر «البيان» تفاصيله، شروط تشغيل الأطفال ومجموعة من الأماكن المحظورة على الأطفال، كما نصّت المواد على اختصاصات وحدة حماية الطفل في اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل، ووضع خطط التدخل المناسبة، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج، ونشر ثقافة حقوق الطفل للحد من الانتهاكات. وحدّد القرار التدابير الوقائية للحماية، كما أعطى الجهات المعنية الحق في إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو مؤسسة اجتماعية ملائمة، كما حدد شروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها تجاه الطفل.

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