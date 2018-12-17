«الداخلية» تناقش حل المشكلات عبر «الخرائط الذهنية»

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فعاليات دورة «الخرائط الذهنية والتسلسل الفكري في حل المشكلات»، والتي تعقد بمتابعة من إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، على مدار يومين، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية.

حضر فعاليات الدورة كل من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء محمد أحمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع بوزارة الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، المنسق العام للدورة، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

أساليب

وتم خلال اليوم الأول للدورة التي حاضرت فيها الدكتورة مناهل ثابت، رئيس جمعية العباقرة في العالم، والخبيرة في الاقتصاد المعرفي، طرح عدد من المواضيع الهامة حول أساليب وطرق تحليل الخرائط الذهنية.

الخريطة العقليّة

بينت المحاضرة أن الخريطة العقليّة أو الخريطة المفاهيميّة، هي وسيلة حديثة من وسائل التعبير عن الأفكار، وذلك عن طريق رسم مخطط باستخدام الكتابة، والرموز، والصور والألوان، لترتبط معاني الكلمات بالصور المرسومة، ثمّ ترتبط هذه المعاني مع بعضها البعض، وهي خريطة ذهنيّة تشبه طريقة عملها بطريقة عمل ذهن الإنسان وتفاعل معها في توليد وتشعيب الأفكار وتحفيز التفكير الابداعي. كما تطرقت الدورة إلى أهمية الخرائط الذهنية واستخداماتها، وكيفية الاستفادة منها في مجال العمل الأمني، وتصميم الخرائط الذهنية في وضع سيناريوهات التعامل مع مختلف أنواع الجرائم.