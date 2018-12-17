شرطة دبي تطوّر برنامج «آمنة» على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في فريق مسرعات المستقبل، مذكرة تفاهم مع شركة Unified Inbox، تسعى من خلالها إلى تطوير برنامج شرطة دبي «آمنة»، من خلال ربط البرنامج مع قنوات التواصل الاجتماعي الإلكتروني «واتس آب، وفيسبوك، وانستغرام، وتوتير» وعبر تقنية UIB Smart Contact، لتمكين عامة الأفراد للوصول إلى شرطة دبي، دون الإبلاغ عن الحالات من خلال قنوات التواصل المفضلة والأسهل لديهم ودون اللجوء إلى مركز شرطة، ويتيح النظام التواصل عبر المحادثات الصوتية أو الكتابية لاغياً عوائق اللغات.

وقد وقع مذكرة التفاهم نيابة عن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدكتور عبد الله بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، رئيس فريق عمل شرطة دبي لمسرعات المستقبل، فيما وقعها من جانب شركة Unified Inbox، جولاريز خاليو.

وقال العميد بن سلطان: إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة Unified Inbox، وغيرها من الجهات الأخرى، يأتي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البناّءة مع كل الجهات والمؤسسات والدوائر.