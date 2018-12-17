«مساندة» تنفّذ 8 مشاريع جديدة لشرطة أبوظبي بـ474 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن تنفيذها 8 مشاريع جديدة لصالح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقدر تكلفتها الإجمالية بـ474 مليون درهم، مشيرة إلى أن العمل على إنجاز تلك المشاريع يسير وفق الخطة الموضوعة وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز.

أفضل المعايير

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن المشروعات الجديدة، وهي عبارة عن مبانٍ، تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وبما ينسجم مع تطوير الأداء الأمني ويعزز مسيرة الأمن والأمان في المجتمع، وتحظى بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتضمن المشروعات الجديدة تشييد مركز الدفاع المدني بمنطقة الفلاح، وبناء 3 مراكز شرطية في الفلاح والسعديات والمرفأ، إضافة إلى مشروع مبنىK9 للتفتيش الأمني ـ المرحلة الثانية، ومشروع السور للمدينة التدريبية والبوابات الأمنية في منطقة الحفار، فضلاً عن مشروع تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية «سجن الوثبة» المرحلة الأولى، ومشروع المشرحة المركزية في مدينة أبوظبي.

ويجري العمل على إنجاز هذه المشاريع وفقاً للمعايير العالمية للأبنية الحديثة، من حيث الخدمات الذكية والتصاميم العصرية الحديثة والأبنية صديقة البيئة ذات المواصفات الصحية السليمة والموفرة للطاقة بشكل عام.

وأضاف الرميثي أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ملبياً للتطلعات، ومواكباً لمتطلبات العصر، وتوفير البيئة الملائمة للموظفين التي تحفزهم إلى الإبداع والتميز، كما روعيت فيها التطبيقات المستدامة من خلال أبنية معزولة حرارياً يسهل تبريدها، وتقلل صرف الطاقة الكهربائية وتتمتع بخاصية توفير التهوية والإضاءة الطبيعية.

من جانبه، أوضح المهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، أن من أبرز تلك المشروعات مركز الدفاع المدني في منطقة الفلاح الذي بدأت الشركة العمل على إنجازه في منتصف شهر أكتوبر من العام الجاري ويستغرق تنفيذه 13 شهراً، وذلك بتكلفة تقدر بـ20.1 مليون درهم على مساحة إجمالية تتجاوز 17 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن المركز سيخدم أكثر من 10 آلاف أسرة تقطن في الفلاح.

ولفت الظاهري إلى أنه تم العمل على مشروع مركز شرطة الفلاح بتكلفة قدرها 36.3 مليون درهم، وعلى مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 6 آلاف متر مربع.

وتنفذ «مساندة» مشروع تشييد مركز شرطة السعديات بتكلفة مليوني درهم على مساحة قدرها 185 متراً مربعاً، ويتكون من مبنى لنقطة أمنية للشرطة تتكون من مكتبين واستراحة وصالة انتظار مع الخدمات والمرافق الملحقة.

وتبلغ تكلفة مركز شرطة المرفاً 50.4 مليون درهم، ويقع على مساحة إجمالية قدرها 38.9 ألف متر مربع، ويستغرق تنفيذه 17 شهراً منذ بدء العمل فيه.