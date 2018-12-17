«إسعاف دبي» تناقش تأمين سرعة الاستجابة والإدارة المتكاملة للأزمات في حتا

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لقاء موسعاً برئاسة خليفة الدراي المدير التنفيذي مع كبار المسؤولين في الإسعاف الجوي بشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني وشركة مراس، لبحث السبل الكفيلة لتأمين سرعة الاستجابة وتفعيل الإدارة المتكاملة للأزمات والكوارث وتغطية الفعاليات والمناسبات الهامة والأعياد مواكبة لمرحلة التطوير الشامل، الذي تشهده مدينة حتا باعتبارها مزاراً ومقصداً سياحياً واعداً خاصة في (وادي هب).

ضم الاجتماع كلاً من العميد أحمد شهيل نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ والعقيد جمعة بطي مدير إدارة الإنقاذ والمقدم طيار عصام بن حافظ مركز الجناح الجوي والمقدم خالد الحمادي رئيس قسم المهمات الصعبة من القيادة العامة لشرطة دبي، وكلاً من النقيب سيف محمد سيف من الدفاع المدني دبي - حتا والنقيب جاسم محمد الحمادي من الإدارة العامة للعمليات والملازم سامي سعيد من إدارة الإنقاذ وكلاً من حمد الشحي مدير إدارة الطرق بالإنابة والمهندس راشد العوضي والمهندس حنا حساين من هيئة الطرق والمواصلات ومن الإسعاف كلاً من دكتور سيف درويش رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة وماجد الزرعوني رئيس قسم إسعافات المطارات والموانئ، وسميرة البلوشي رئيس فريق المناطق الخارجية. وناقش المجتمعون الطبيعة الجبلية لوادي هب والتحديات التي تكتنف قيام المسعفين والشرطة والدفاع المدني بواجباتهم في المناطق الوعرة وتأمين السياح خلال جولاتهم البرية إضافة إلى خطورة المنطقة عند سقوط الأمطار ونوع الدعم الذي يمكن تقديمه من الهيئة.