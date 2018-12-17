مستشفى دبي.. جهود متميزة لتقليل البتر الناتج عن «السكري»

المصدر: دبي - البيان

أكدت الدكتورة اسعاف حسن غازي رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي الجهود المتميزة التي يقوم بها المستشفى لتقليل عمليات البتر الناتجة عن مرض السكري في ظل ارتفاع نسبة حالات الإدخال المتعلقة بالجروح والقدم السكرية، والتي تتراوح بين 25-30% من العدد الإجمالي للحالات التي يستقبلها قسم الجراحة العامة في المستشفى.

نجاحات مرتفعة

وأكدت الدكتورة اسعاف غازي النجاحات الكبيرة التي حققها المستشفى في تقليل نسبة بتر الأطراف لدى المرضى والحفاظ على سلامة الطرف، وهي نجاحات مرتفعة مقارنة ببعض الدول المتقدمة، الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في الحفاظ على صحة المرضى واستمرارية إنتاجيتهم بكفاءة عالية في المجتمع، وخفض النفقات المالية نظراً للتكاليف العالية لمتابعة مرضى البتر من أطراف صناعية وعلاج فيزيائي، مشيرة إلى التكلفة العالية لعلاج القدم السكرية بمختلف دول العالم، حيث تقدر في الولايات المتحدة الأميركية بـ 9-13 مليار دولار أميركي.

خدمات متعددة

واستعرضت الدكتورة اسعاف غازي الخدمات المتعددة التي يقدمها القسم لتشخيص وعلاج مثل هذه الحالات والقيام بتثبيت القدم داخلياً وخارجياً، وإجراء الدراسات الوعائية كنسبة الأكسحين والقثطرة الوعائية التداخلية والعمليات الوعائية بالتعاون مع أقسام الأشعة في المستشفى، إضافة إلى القيام بتثبيت المفاصل وعلاج التشوهات بالاستعانة بخبرات أجنبية من مستشفيات عريقة حول العالم.

وأوضحت أن مستشفى دبي يقوم باستقبال المرضى في عيادة الجروح مساء كل يوم أحد، بينما يتم استقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة في قسم الطوارئ.

وقالت إن عدد الحالات المرضية التي يتابعها المستشفى وصل العام الماضي إلى 1041 حالة بما فيها الجروح المعقدة، كما تم استخدام 306 ضمادات للمعالجة بالضغط السلبي، و438 ضماداً لعلاج الجروح المعقدة.