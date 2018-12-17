افتتاح أول فرع لـ«صيادي الأسماك» في رأس الخيمة بـ«الرمس»

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد ابوالفتوح

كشف خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، لـ«البيان» عن افتتاح أول فرع للجمعية في رأس الخيمة بمنطقة الرمس بموجب اتفاقية تأجير من وزارة التغير المناخي والبيئة، ويضم ورشة لصيانة القوارب والطرادات والماكينات وتقديم جميع الخدمات لأبناء مهنة صيد الأسماك في المناطق الشمالية من الإمارة.

وأشار إلى أن الفرع الجديد استأجرته الجمعية بهدف توفير خدمات لأكثر من 500 صياد في المناطق الشمالية من الإمارة، لافتاً إلى أن الجمعية ستنفذ مشروع تطوير المقر الجديد ورفع كفاءة البنية التحتية، ويتضمن المشروع إنشاء ورشة صيانة لقوارب الصيد والمحركات، وإنشاء مصنع للثلج وتوفيره بأسعار تنافسية مقارنة بأسعاره الحالية في السوق.

وأضاف: «يتضمن المشروع افتتاح أول متجر لبيع أدوات ومستلزمات الصيد بأسعار مناسبة للصيادين والحد من استغلال المتاجر الخاصة، تحقيقاً لأهداف الجمعية في مساندة أبناء المهنة ومواجهة التحديات، والتي يأتي في مقدمتها سيطرة الجنسيات الآسيوية على قطاع الصيد».

توفير

وأشار إلى أن الفرع الجديد في منطقة الرمس سيوفر التكاليف اليومية على الصيادين من أبناء المناطق الشمالية بالإمارة ويوفر الجهد والوقت للوصول إلى ورش الصيانة الخاصة في وسط الإمارة، بالإضافة لتوفير المبالغ المالية الإضافية الخاصة بعمليات نقل القوارب والطرادات بواسطة المركبات إلى تلك الورش والتأثير على الحركة المرورية.

وأوضح، أن افتتاح مصنع الثلج الجديد وتوفيره لصيادي الأسماك في المناطق الشمالية سيساهم كذلك في خفض تكاليف رحلاتهم اليومية إلى مصانع وموردي الثلج، بالإضافة إلى أن توفير الثلج يضمن توريد الأسماك الطازجة لأسواق البيع في الإمارة والأسواق المجاورة، مؤكداً أن رأس الخيمة لديها اكتفاء ذاتي من الصيد اليومي للأسماك.