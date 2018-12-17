«دبي المركزي» يحقق المرتبة المرجعية في فحص الفورمالدهايد في الأصباغ

حصل مختبر دبي المركزي على المرتبة المرجعية في إجراء فحص تحديد نسبة الفورمالدهايد في الأصباغ باستخدام التقنية المتقدمة HPLC طبقاً لطرق الفحص القياسية العالمية ASTM.

وأكد المهندس أمين أحمد، مدير مختبر دبي المركزي: «أن هذه المرجعية تم الحصول عليها من قبل المؤسسة الألمانية Wacker المتخصصة في صناعة المواد الكيماوية المختلفة التي تدخل في صناعة الأصباغ»، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف من Wacker يؤكد المستوى الراقي الذي وصل إليه المختبر من حيث التكنولوجيا المستخدمة، والدور الذي يقوم به في تثبيت دعائم الاستدامة.

كما أن لفحص تحديد نسبة الفورمالدهايد في الأصباغ أهمية كبيرة، وذلك لغرض التأكد من جودة الأصباغ والاحتفاظ باستدامتها وصداقتها للبيئة، حيث إن مختبرات مواد البناء هي الوحيدة على المستوى المحلي والإقليمي التي تقوم بهذا الفحص المهم، نظراً للتأثير السلبي الذي قد تسببه مادة الفورمالدهايد على الصحة والسلامة، وبناءً على ذلك يجب استخدام الأصباغ التي لا يزيد فيها الفورمالدهايد على الحدود التي تسمح بها المواصفات العالمية المعتمدة. دبي - البيان