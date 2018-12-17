لقاء الإمارات تستضيف اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب 2019

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة الـ35 لوزراء الإسكان والتعمير العرب في مملكة البحرين.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان في الوطن العربي وأبرزها مؤتمر الإسكان العربي والاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمستجدات بشأن الموقع الإلكتروني للمجلس وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس. كما أعلن معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال الدورة 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عام 2019 والمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية.

وضم وفد الدولة كلاً من المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، وسامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وخليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات في هيئة أبوظبي للإسكان وعدداً من المسؤولين في وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في افتتاح أعمال مؤتمر الإسكان العربي الـ5 الذي يقام في مملكة البحرين الشقيقة تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت عنوان: «دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي» إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية.