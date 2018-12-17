«الياه سات» و«هيوز» توفران «الإنترنت الفضائي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، امس عن استكمال اتفاقية تدشين مشروع مشترك مع شركة «هيوز نتورك سيستمز» (هيوز)، التابعة لمجموعة «إيكو ستار كوروبوريشن» (المدرجة في بورصة «ناسداك» بالرمز (SATS). ويهدف هذا المشروع المشترك لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي ذي النطاق العريض بشكل تجاري في مناطق إفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب غرب آسيا، وكان الإعلان رسمياً عن هذه الاتفاقية قد جرى في سبتمبر 2018 خلال الأسبوع العالمي لأعمال الاتصالات الفضائية في باريس، بشرط الحصول على الموافقات التشغيلية اللازمة.

دعم

وأقيمت مراسم تدشين المشروع المشترك بمقر شركة «مبادلة» في أبوظبي بحضور خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «مبادلة»؛ وتشارلي إيرغن، رئيس مجلس إدارة شركتي «هيوز» وشركتها الأم «إيكوستار»؛ إلى جانب مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»؛ وراميش راماسوامي، نائب الرئيس والمدير العام لوحدة الأعمال الدولية في «هيوز».

وتتيح هذه الشراكة توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة للمجتمعات في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال القمرين الصناعيين «الياه 2» و«الياه 3»، والاستفادة من نظم «هيوز» المصممة لدعم الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية. وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير خدمة الإنترنت الفضائي «ياه كليك (بدعم من هيوز)» بأثر مباشر.

تمكين

وبهذه المناسبة، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة للارتقاء بإمكاناتنا من خلال الجمع بين القيادة المتميزة والخبرات العالمية، وإمكانات المجتمعات التي نخدمها من خلال توفير خدمات رائدة».

من جانبه قال برادمان كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيوز»: «يساهم تدشين المشروع في تعزيز جهود سد الفجوة الرقمية عالمياً، من خلال ربط المجتمعات الغير مخدومة بشبكات الاتصالات بالعالم. إننا سعداء بالتعاون مع الياه سات، الذين تربطنا معهم شراكة طويلة المدى في خدمة هذه الأسواق المهمة». وتركز هذه الشراكة على توفير خدمات الإنترنت مباشرةً إلى المنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المراكز المجتمعية والمدارس المنضوية تحت إطار البرامج الحكومية المحلية في المناطق المستهدفة.

وبالتوازي مع ذلك، ستطرح الشركة أيضاً حلول «نقط الاتصال المجتمعية» لتسهيل وصول خدمات الإنترنت إلى عدد أكبر من المستخدمين عبر مناطق تغطية «الياه سات» التي تغطي حالياً أكثر من مليار نسمة، بالإضافة إلى توفير حلول نقل الحركة الهاتفية وحركة البيانات لمزودي خدمات الاتصالات الخلوية عبر نطاق الترددات «Ka».