بحث تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، فعالية «هاكفيست»، بالشراكة مع مايكروسوفت، وجمع الحدث ممثلين من الجهات الحكومية وخبراء مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم كلا الطرفين بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين الهيئات الحكومية والموظفين الحكوميين في أبوظبي من تحقيق المزيد. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «تماشياً مع المساعي الدؤوبة لحكومة أبوظبي، في تسريع التنمية المستدامة عبر التحول الرقمي، وبما ينسجم مع رؤية برنامج «غداً 21»، تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لجعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي».

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى شركة مايكروسوفت الخليج «إن حكومة أبوظبي، تستمر في إظهار ريادة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعكس مبادرة هاكفيست اليوم، هذه الجهود التي تبذلها الإمارة للاستفادة من قوة السحابة الذكية، في إضافة تحسينات مستمرة على حياة مواطني الدولة وسكانها، ومن جهتنا، سوف نستمر بجلب خبراتنا في الذكاء الاصطناعي إلى شعب الإمارات، ليحقق جميع أهدافه التي يصبو إليها».