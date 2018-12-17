عبد العزيز النعيمي: يومياتنا حافلة بالخير والإنسانية

المصدر: عجمان - وام

قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: «إن إعلان 2019 عاماً للتسامح هو ترسيخ لثقافة التسامح والتعاون بين أفراد مجتمع دولة التسامح بالإمارات العربية المتحدة، التي رسم قادتها أجمل معاني الإخلاص والتفاني في خدمة شعبهم، والحرص على سعادة جميع من يعيش على تراب هذا البلد الغالي، الذي امتلأت يومياتنا فيه بمشاهد الخير والإنسانية والتسامح، وجعل للسعادة يوماً وللعمل الإنساني يوماً ولزايد الخير وللتسامح 365 يوماً».

وأضاف: «إن ما يحسب لدولة التسامح العربية المتحدة هو الواقع اليومي الذي نعيشه ونرى من خلاله أرقى معاني التسامح والتعايش الإيجابي بين أفراد مجتمع مكون من عشرات الجنسيات باختلاف لغاتها ودياناتها وثقافاتها إلا أن التسامح أذاب هذه الفوارق وجعل الإنسان فوق كل اعتبار، حيث امتلأت يومياتنا بمشاهد الخير والإنسانية والتسامح».