عبدالله المري : «الروح الإيجابية» ترسخ قيم التعايش

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية»، التي يأتي تنظيمها من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، ستواكب في مرحلتها الثانية للعام المقبل، أهداف عام التسامح، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات المتنوعة، التي سيتم إعدادها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتخدم مختلف مناطق إمارة دبي.

ويأتي ذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 في دولة الإمارات «عاماً للتسامح».

وأشار اللواء المري، إلى أن مبادرة الروح الإيجابية التي تم إطلاق مرحلتها الأولى العام الماضي، تواكب الأهداف السامية لعام التسامح، حيث تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة، لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم وأعمارهم.